’Castricum aan Zee een ridicuul idee van De Haan’

CASTRICUM - De Castricumse wethouder Kees Rood (VVD) doet het voorstel van raadslid Ron de Haan (De VrijeLijst) om Castricum voortaan Castricum aan Zee te noemen af als een ’ridicuul idee’.

Door Koen van Eijk - 9-2-2017, 6:30 (Update 9-2-2017, 6:30)

Volgens De Haan levert die naamsverandering meer toeristen op. De toevoeging ’aan Zee’ heeft op buitenlanders hetzelfde effect als ’sur-Mer’ op Nederlanders die op vakantie gaan in Frankrijk, is het idee van De Haan. Aanpassing van de verkeersborden kost 700.000 euro, maar de opbrengsten leveren het veelvoudige op, is de overtuiging...