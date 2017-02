Spervuur aan vragen voor AZ’er

Foto Ronald Goedheer Dringen op de Paulusschool om met AZ-spits Wout Weghorst op de foto te mogen.

CASTRICUM - Wat is uw droomclub? Eet u wel eens een patatje? Wat is de grootste blunder die u heeft gemaakt? AZ-voetballer Wout Weghorst was gisterochtend te gast op de Paulusschool in Castricum en dat heeft hij geweten ook. Nadat hij in de sneeuw een balletje trapte met wat leerlingen, kreeg hij binnen op een persconferentie een spervuur aan vragen.

Door Sander van Lubeck - 8-2-2017, 13:46 (Update 8-2-2017, 13:46)

Honderden kinderen vormen op het schoolplein een rechthoekig mini-stadion en brullen de longen uit hun lijf als Wout Weghorst tussen de sneeuwvlokken...