OM: ’Overvaller kantoor Heemskerk terug de cel in’

HAARLEM - Eén van de twee overvallers van een bedrijfswoning in Heemskerk in december 2013 verscheen dinsdag weer voor de Haarlemse rechtbank. De rechter moet bepalen of Baiburu M. alsnog 120 dagen voorwaardelijke celstraf moet uitzitten omdat hij zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

Door Guusje Tromp - 7-2-2017, 20:11 (Update 7-2-2017, 20:11)

M. heeft eind vorig jaar een voorwaardelijke invrijheidsstelling gekregen. Eén van die voorwaarden was een klinische behandeling tegen zijn verslaving. Maar na een paar dagen bij de GGZ ging het al mis. M. zou bedreigend en agressief...