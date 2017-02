Zwaar hoofdletsel na misplaatste grap in Beverwijkse kroeg

HAARLEM - Een opmerking over een portemonnee op de bar deed Thomas W. op 6 november vorig jaar ontvlammen in woede. Dinsdag moest de in Beverwijk wonende W. zich verantwoorden voor een zware mishandeling bij de Haarlemse rechtbank.

Door Guusje Tromp - 7-2-2017, 20:09 (Update 7-2-2017, 20:09)

W. en het slachtoffer kenden elkaar niet. Ze kwamen elkaar tegen in een kroeg in de Zeestraat. De precieze aanleiding is niet geheel duidelijk, maar het ging om een portemonnee op de bar, en een opmerking aan W. dat hij deze niet moest stelen....