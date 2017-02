Fors uitgaansgeweld in Beverwijk: flinke schadeclaim

HAARLEM - Het slachtoffer van een zware mishandeling op 6 november 2016 op de Breestraat in Beverwijk vraagt 36.771 euro schadevergoeding. Dit bleek dinsdag tijdens de behandeling van de strafzaak in de Haarlemse rechtbank.

Door Guusje Tromp - 7-2-2017, 20:06 (Update 7-2-2017, 20:06)

Het openbaar ministerie eiste tegen verdachte Thomas W. twee jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Ook moet W. van het OM zich melden bij de reclassering en een cursus cognitieve vaardigheden volgen.

Nadat W. het slachtoffer al twee keer eerder die avond had mishandeld in een kroeg aan de Zeestraat, liep het op de Breestraat volledig uit de hand. W. besprong de man en sloeg en schopte hem, ook toen hij al op de grond lag. Het slachtoffer liep zwaar letsel aan het hoofd op en houdt er waarschijnlijk blijvende gehoorschade aan over.