Bestuurder SUV slaat fietser in Beverwijk

BEVERWIJK - Een automobilist zou maandagochtend een fietser hebben geslagen aan de Warande in Beverwijk.

Door Internetredactie - 7-2-2017, 18:03 (Update 7-2-2017, 18:58)

Het handgemeen volgde nadat de fietser en de automobilist, die reed in een SUV, ruzie kregen over een verkeerssituatie op de Wijk aan Duinerweg. Dat meldt de politie dinsdagmiddag.

Een voorbijganger heeft het slachtoffer nog geholpen na het incident. Zijn identiteit is niet bekend bij de politie. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

De politie zoekt getuigen van het incident.