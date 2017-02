Einde van een Heemskerks hakkenimperium

HEEMSKERK - 31 maart 2017 is de datum waarop Martens Hakkenbar aan de Kerkweg zestig jaar bestaat en meteen ook ophoudt te bestaan. Als gevolg van een auto-ongeluk in 2015 doorstaat eigenaar Ron Martens dagelijks helse pijnen. ,,We zien het als een volgende levensfase die ingaat waarin we weer nieuwe kansen aangrijpen’’, zegt zijn vrouw Marieke.

Door Friso Bos - 7-2-2017, 21:00 (Update 7-2-2017, 21:00)

,,Het was op 19 april 2015. Ik stopte voor een stoplicht maar de automobilist achter me dacht dat ik zou doorrijden en gaf nog wat gas...