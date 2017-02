Rijwoningen in Binnenduin

BEVERWIJK - Voor twaalf rijwoningen in de nieuwe wijk Binnenduin in Beverwijk heeft het college van burgemeester en wethouders deze week een omgevingsvergunning verleend.

Door Van onze verslaggeefster - 7-2-2017, 16:34 (Update 7-2-2017, 16:34)

Het bouwplan wordt gerealiseerd door bouw- en ontwikkelingsbedrijf C. Nelis in Heemskerk. De locatie voor de woningen ligt in het middenveld van Binnenduin. Zij komen straks te liggen aan de toekomstige Jan van der Schoorstraat, in het wijkje dat vernoemd is naar bekende Beverwijkers zoals wielrenner Ab Geldermans, operazanger Marco Bakker en ook kunstschilder en cartoonist Jan van der Schoor.

Vanwege de bouw van de twaalf rijwoningen heeft de gemeente Beverwijk een tijdelijke bouwweg aangelegd.