Na twintig jaar nog niet uitgeleerd bij Juma

foto Heleen Vink Personeelsleden van de speelgoedwinkel Juma.

HEEMSKERK - Als de naam Bart Smit binnenkort uit het straatbeeld verdwijnt, is Juma de oudste speelgoedwinkel in het centrum van Heemskerk. Een doorsnee winkel is het niet: sinds de opening in 1991 wordt de zaak gerund door mensen met een verstandelijke beperking. De laatste jaren weten Heemskerkers de winkel in de Deutzstraat steeds beter te vinden, vertelt bedrijfsleider Peter Haitsma (54). ,,Ze kiezen steeds bewuster.”

Door Jouri Bakker - 7-2-2017, 16:05 (Update 7-2-2017, 16:05)

Zoals iedere werkdag begint ook deze dinsdag in de personeelsruimte boven de winkel. ,,Vandaag gaan we bestellingen doen en stickeren”, vat Haitsma samen. Naast algemene taken als de kassa- en de inpakdienst hebben alle medewerkers eigen verantwoordelijkheden. ,,Iedereen doet waar hij of zij goed in is.”

Marjan Bubberman (47) uit Heemskerk houdt zich vooral met de administratie bezig, IJmuidenaar Rob Zeegers (52) is verantwoordelijk voor de kasopmaak. ,,En ik doe de PR”, vertelt Tessa Bakker (47). De Heemskerkse zorgt er bijvoorbeeld voor dat ieder cadeautje is voorzien van een sticker met naam en adresgegevens van de winkel. ,,Een soort visitekaartje.” Daarnaast bezoekt ze beurzen en voorziet ze de Facebook-pagina van relevante informatie en winacties. ,,Valentijnsdag komt eraan”, blikt ze vooruit.

Met een kwart eeuw ervaring horen Marjan en Rob bij de ‘oude garde’, zoals Haitsma ze met een knipoog noemt. ,,Als Tessa op vakantie is, neem ik haar werk over”, vertelt Marjan, die graag wat vaker pr-werk zou willen doen. Toch levert die wens nooit scheve gezichten op. ,,Ze helpen elkaar, en is het leuk dat ze van elkaar leren”, aldus Haitsma over de collegialiteit van z’n personeel. ,,Na twintig jaar leer ik nog steeds”, beaamt Tessa.

Net als met de collegialiteit zit het met het arbeidsethos wel snor. ,,Als er een extra koopzondag staat gepland, hoef ik er niet achteraan. Dan vullen ze zelf in wie er die dag werkt”, zegt de bedrijfsleider. En als er iemand ziek is? ,,Ze vallen graag voor elkaar in.”

De meeste winkeliers streven naar winstmaximalisatie, bij Juma draait vooral om de omzet. ,,We willen dat al het personeel genoeg en zinvol werk heeft”, legt Haitsma uit. ,,Om dat te bereiken, moeten we veel verkopen.” Dat gaat beter, benadrukt de bedrijfsleider. Vooral omdat steeds meer Heemskerkers liever iets bij een lokale middenstander dan bij een online groothandel zouden kopen. ,,We krijgen veel support.”