IJmuidenaar van 72 helpt mee met diefstal van bouwradio en scooter

IJMUIDEN - Op de Saturnusstraat in IJmuiden zijn maandag een bouwradio en een scooter gestolen. In verband met deze diefstal werden later een 42-jarige Castricummer en een 72-jarige IJmuidenaar aangehouden.

Door Jan Balk - 7-2-2017, 15:25 (Update 7-2-2017, 15:28)

Het tweetal is meegenomen naar het bureau en ingesloten. De scooter en de radio zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.