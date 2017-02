Kloosterboer: netwerk voor containers

IJMOND - Logistiek dienstverlener Kloosterboer - met het hoofdkantoor in het IJmuidense havengebied - wil in de nabije toekomst veel meer ladingen in containers over het water vervoeren tussen haar Europese vestigingen.

Transport naar vestigingen over zee

Dit gebeurt niet via binnenwateren maar via binnenvaartschepen over zee, het zogeheten shortsea barge. Op die manier zijn Kloosterboer-filialen in IJmuiden, Velsen-Noord, Vlissingen en Rotterdam verbonden met vestigingen in Noorwegen/Zweden en het nieuwe vrieshuis in het Duitse Bremerhaven. Kloosterboer is onlangs in die laatste havenplaats een joint-venture begonnen met BLG Logistics Group. Deze onderneming exploiteert het grootste commerciële vrieshuis in de haven met een opslagcapaciteit van ongeveer 29.000 palletplaatsen. Het complex beschikt al over een containerterminal.

Daalimpex

Johan Kloosterboer ziet dat het vervoer van producten in containers verder toeneemt. Het bedrijf heeft daarom plannen voor de aanleg van een terminal voor het laden en lossen van containers bij zijn vestiging van dochteronderneming Daalimpex in Velsen-Noord. De terminal zou aan de kant van het Noordzeekanaal komen te staan.

Tevens ligt een verlenging van de kadewand met zo’n honderdvijftig meter in het verschiet om plaats te bieden aan de containerschepen. Het vrieshuiscomplex heeft anderhalf jaar geleden een ingrijpende uitbreiding ondergaan. Het onderkomen is een 'state of the art' vrieshuis geworden met de meest moderne en energiezuinige technieken die je maar kunt bedenken.

Container Terminal Beverwijk

Het verschijnsel terminal is in de IJmond niet nieuw. Zo bestaat er een Container Terminal Beverwijk in haven De Pijp. Elke dag gaan er meerdere binnenvaartschepen van Beverwijk naar voornamelijk Rotterdam. De containers zijn van klanten uit Beverwijk, maar ook daarbuiten.

Bij de IJmuidense Haringhaven floreert de terminal voor containers met vis. Die worden daar per vrachtwagen naartoegebracht. Daarvandaan gaan de containers per binnenvaartschip naar een terminal in Rotterdam, waar ze worden verladen voor verre bestemmingen. Volgens Kloosterboer voldoet de IJmuidense visterminal aan alle verwachtingen. Zie verder pag 4 en 5 ’Versterking netwerk van Kloosterboer’.