Versterking netwerk van Kloosterboer

foto: PR Een luchtfoto van Kloosterboer BLG Coldstore GmbH in Bremerhaven.

IJMUIDEN - Logistiek dienstverlener Kloosterboer gaat stug verder met het versterken van haar Europese netwerk.

Door Pieter van Hove - 7-2-2017, 10:35 (Update 7-2-2017, 10:35)

Na Nederland, Zweden, Frankrijk, Noorwegen en Polen wordt de onderneming (met onder andere vestigingen in IJmuiden en Velsen-Noord) ook actief in buurland Duitsland, en wel in Bremerhaven. Onlangs heeft Kloosterboer een meerderheidsaandeel (51 procent) genomen in het Duitse BLG Logistics Group AG & Co., branchegenoot van de Nederlanders.

Naam van de joint-venture is Kloosterboer BLG Coldstore GmbH. Het wachten is nog op toestemming van de Duitse mededingingsautoriteiten. ,,Maar voor 90 procent is dat rond”, zegt Velsenaar Johan Kloosterboer. ,,Zodra dat geregeld is, gaan we aan de slag.”

De Duitse onderneming (opgericht in 1985) exploiteert het grootste commerciële vrieshuis in de havenplaats met een capaciteit van ongeveer 29.000 pallets. Vooral bevroren goederen uit landen buiten de Europese Unie worden daar opgeslagen.

Dat laatste komt Kloosterboer goed van pas. Zo zijn er lijndiensten tussen Alaska (Dutch Harbor) en de Kloosterboer-vestiging in IJmuiden en een lijndienst tussen de Barentszzee en Noorwegen en Velsen-Noord (Kloosterboer Daalimpex). Kloosterboer: ,,Het komt voor dat wij een deel van de lading tijdens de overtocht overslaan in het Duitse Cuxhaven, niet ver van Bremerhaven.’’ Maar dat is volgens hem een relatief dure en tijdrovende handeling.

In de nieuwe situatie gaan de koelschepen vanuit Alaska rechtstreeks door naar IJmuiden. Daarvandaan gaat de vis voor Duitsland (kabeljauw, pollock) per vrachtwagen naar Bremerhaven om daar verder verwerkt te worden tot bij voorbeeld kibbeling of vissticks.

Kloosterboer wil in een later stadium gebruik maken van bargevervoer, transport per binnenvaartschip. De verwachting is dat de overslag van Kloosterboer vanuit Alaska toeneemt met maar liefst dertig procent tot jaarlijks 100.000 ton.

Kloosterboer heeft veel verwachtingen van Bremerhaven als nieuw logistiek draaipunt. Zo heeft het bedrijf twee hectare land gekocht voor een nieuw vrieshuis. Hierdoor verdubbelt de opslagcapaciteit van Kloosterboer BLG Coldstore GmbH tot 60.000 pallets.

Kloosterboer ziet de schaalvergroting ook in haar sector toenemen. Daarom is het volgens het bedrijf belangrijk om grote klanten te ’ontzorgen’ en dezelfde service te kunnen verlenen op meerdere overslagpunten binnen Europa.

In de Duitse havenstad wordt overigens ook vlees aangevoerd vanuit slachthuizen in Noord Duitsland bestemd voor export.