Meldkamers onder één dak

ZAANDAM - De meldkamers van Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland gaan in de loop van 2018 over in een gemeenschappelijke meldkamer in Haarlem.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 6-2-2017, 22:00 (Update 6-2-2017, 22:00)

Met de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie wordt de kwetsbaarheid van kleine lokale meldkamers opgeheven is de gedachte. Voordat de overgang naar een robuuste meldkamer rond is nemen de Veiligheidsregio’s maatregelen om de veiligheid en kwaliteit de borgen. Ze kijken naar nieuw personeel, nieuwe functies en naar het ICT-systeem.

De kwetsbaarheid bij de ’kleintjes’ zit hem onder andere daarin...