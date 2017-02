Ontslagen recreatiebaas onderhandelt nog

VELSEN - De ontslagen directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland en zijn ex-werkgever overleggen nog steeds over de financiële afhandeling van hun arbeidsconflict. Dat heeft Hylkema desgevraagd laten weten. Over de stand van zaken wil hij verder niets zeggen.

Door Carlo Nijveen - 6-2-2017, 20:18 (Update 6-2-2017, 20:18)

Als de partijen er onderling niet uitkomen, moet de rechter in Haarlem zich alsnog over de kwestie buigen. Die rechter had Hylkema en Recreatie Noord-Holland tot half januari de tijd gegeven om een regeling te treffen. Maar deze deadline hebben zij dus niet...