Seniorweb verzorgt cursus Windows 10

BEVERWIJK - Van 15 februari tot en met 12 april kunnen belangstellenden in acht wekelijkse lessen, op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur, stap voor stap kennismaken met Windows 10.

Deelnemers krijgen les aan de hand van een cursusboek, dat bij de eerste les te koop is. De lessen worden gegeven in de bibliotheek aan het Kerkplein. Aanmelden via de website of de klantenservice.