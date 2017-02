Marco de Groot te gast bij Passage

HEEMSKERK - Marco de Groot zwierf in de oorlog als joods weesjongetje van het ene onderduikadres naar het andere. Later was hij mede-aanklager in het proces tegen Demjanjuk.

Marco heeft zijn eigen levensverhaal verwerkt in het boek ’Oorlogswees’. Op 13 februari om 19.45 uur is De Groot gastspreker bij Passage in de Morgensterkerk. Entree €3, incl. consumptie.