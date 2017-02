Ouders, dien je kinderen dopamine toe

foto anne beentjes Geen deegroller om je puberkinderen in het gareel te krijgen, maar een dagelijkse portie dopamine. Daarvoor pleit Marina van der Wal.

CASTRICUM - Ouders, wordt een dopaminedealer. Laat dit gelukshormoon rijkelijk vloeien in je gezin met pubers. Dat is de boodschap van opvoedkundige Marina van der Wal, die in april van start gaat met de online opvoedchallenge ’DopApril’.

Door Koen van Eijk - 7-2-2017, 7:00 (Update 7-2-2017, 7:00)

Wegens succes voor de vierde maal geprolongeerd: ,,Vorig jaar had ik zoveel aanmeldingen dat ik acute rsi kreeg en de eerste week van mei heb zitten huilen van vermoeidheid.’’

Waar deelname aan DopApril vorig jaar nog gratis was, betalen deelnemers dit jaar 29,97 euro om mee...