Rode Kruis Ziekenhuis verliesgevend in 2015

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft het jaar 2015 afgesloten met een verlies van drie ton, blijkt uit de met vertraging publiceerde jaarrekening over dat jaar. Met name de stevige stijging van personeelskosten is de oorzaak van het verlies.

De personeelskosten stegen met negen procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daartegenover stond een prijsstijging vanuit de zorgverzekeraars van één procent. Het RKZ voerde in 2015 met terugwerkende kracht een nieuwe cao. Dit verhoogde de personeelskosten nog eens. De opbrengsten van...