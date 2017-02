Velsen vroeger: begin WO2

archieffoto Afgezonken schepen in het Noordzeekanaal.

IJMUIDEN - Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog laat de Nederlandse overheid de monding van het Noordzeekanaal blokkeren door het afzinken van schepen.

Door Pieter van Hove - 6-2-2017, 15:30 (Update 6-2-2017, 15:30)

Onder de vaartuigen is ook het grote passagiersschip Jan Pietersoon Coen. De maatregel om de Duitse inval te frustreren is onvoldoende, want de haven blijft toegankelijk voor kleine schepen. De Kriegsmarine maakt van deze nood een deugd en richt een groot deel van de haven in als ligplaats voor hoofdzakelijk Schnellboote. De marineschepen hebben tot doel om geallieerde konvooien langs de Engelse kust aan te vallen. Aan de Haringhaven verschijnt een Schnell-boot bunker. Vervolgens komt een nog grotere bunker bij de Semafoor.