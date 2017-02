Heemskerkse hondenschool stuurt vooral de mensen aan

Foto Heleen Vink Chase, de twee maanden en drie weken oude Franse Buldog, is moe van de eerste puppy-les.

HEEMSKERK - „Ja braaf, goed zo.” Dapper klimt Jip, een 11 weken oude sheltie, op een krukje. Het baasje moedigt haar aan. Het is zondagmorgen, nog redelijk vroeg en het is koud. Op een groot, veilig omheind, grasveld wordt puppycursus gegeven. Sinds 8 januari is in het tuindersgebied van Heemskerk, dicht tegen de Kennemerduinen aan, op Luttik Cie de nieuwe hondenschool LeerSamen te vinden.

Door Heleen Vink - 6-2-2017, 15:20 (Update 6-2-2017, 15:21)

Chase zoekt warmte bij zijn baasje Randy. Die morgen is het de eerste les voor de twee maanden en drie weken oude, vertederend kleine, Franse buldog. Chase wordt geknuffeld. „Ze hebben het gewoon koud. Hou ze lekker dicht tegen je aan. Thuis is de veilige plek, oefen maar binnen tien meter van je huis en dan als een olievlek steeds verder”, geeft instructeur Annemieke Heijne aan het einde van de les als laatste advies mee.

Naast de afgeronde opleiding tot kynologisch instructeur bij Annorlunda in Apeldoorn, vind de hondeninstructeur bijscholing belangrijk. Op de hoogte blijven van alles in de hondenwereld en steeds meer kennis op doen, want, net als haar cursisten, is ook zij nooit uitgeleerd.

„Knap hoor, dat doe je hartstikke goed. Kom nog een keer.” Beertje, een shiba inu, loopt over een rij krukjes heen. De tweede les van deze ochtend is begonnen. De vijf deelnemende honden variëren van één tot elf jaar oud.

Speurhond

Kara, een drie jaar oude shiloh shepherd, heeft met haar grote lijf moeite om over de kleine krukjes te lopen. Ze wordt door haar baas Annemiek opgeleid tot speurhond. Ze vertelt veel met de hond te spelen, „Dit is ook goed voor haar lichaam. Ze weet het al precies als ik de weg insla naar hier.”

Beertje is al acht jaar en ietsje angstig van aard. Toch loopt ze even later stoer door een gordijn van pannensponsjes. Weer een kleine overwinning.

Al twee jaar eerder begon Annemieke een honden speel-o-theek. In Nederland zijn er zo’n twintig te vinden. Het kwam door haar eigen hond Elmo, een pumi. „Dat zijn schapendrijvers, maar ik heb geen schapen. Hij moest wel worden uitgedaagd. Vier spelletjes had ik voor hem gekocht, die kosten zo’n veertig euro per stuk.”

Zo kwam ze op het idee. „Nu heb ik 170 spellen voor de uitleen. Een spel doe je samen met je hond. Die moet echt nadenken. Honden worden er rustiger van. Denken kost ze veel energie.”

Haar man Maarten laat het zien. In een houten bouwsel verstopt hij een paar hondenbrokjes. Elmo wacht keurig. Na een seintje tilt de slimmerd in no time de luikjes omhoog en kan zo bij het lekkers. Maarten lacht, „Het is net als bij mensen, er zijn er die van makkelijke spelletjes houden en die van moeilijke. Elmo is slim en heeft ze snel door.”

Veilig

Annemieke werkt bij haar cursussen volgens de ’Luisteren is leuk’ methode van Jolein van Weperen. Een trainingsmethode waarbij het gedrag van de hond door beloning en positieve bevestiging wordt gestuurd. De hond leert dat het veilig is bij het baasje met als resultaat een betrokken en tevreden hond.

Ze houdt van dieren én mensen. Dat moet ook wel. „Ik heb een hondenschool, maar stuur eigenlijk alleen de mensen aan.’’

