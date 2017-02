Diefstallen op begraafplaatsen in Heemskerk en Beverwijk

Foto: ANP

BEVERWIJK - Op de begraafplaatsen Duinrust in Beverwijk en De Eikenhof in Heemskerk zijn in de periode van 22 tot en met 26 januari van diverse graven voorwerpen gestolen.

Er werden opvallende beeldjes van de graven gehaald.

De recherche heeft deze zaken in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Mensen met informatie kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844.