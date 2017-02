Dode kat onder ‘vreemde omstandigheden’ aangetroffen in Heemskerk

Foto: Facebook/Politie

HEEMSKERK - In de omgeving van de Van Lennepstraat in Heemskerk is zaterdag een dode kat aangetroffen. Het bruinzwarte beestje met witte achterpoten en witte accenten werd gevonden in een boom.

Door Jan Balk - 6-2-2017, 10:08 (Update 6-2-2017, 10:08)

In verband met de ‘wat vreemde omstandigheden’ waarin het beest werd gevonden, wordt er gezocht naar mensen die meer weten over de dode kat. De politie heeft een foto van een op het dode beestje lijkende kat op Facebook gezet.