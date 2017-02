Intieme uitvoeringen bij ’t dressoir

foto Dineke Goebert-Sanders Leerlingen van het Centrum voor de Kunsten geven een huiskamerconcert.

BEVERWIJK - De eettafel is tijdelijk aan de kant geschoven en twee piano’s staan tussen de vitrinekast en het dressoir opgesteld. De huiskamer van de familie Castricum in Beverwijk is gevuld met jonge muzikanten en publiek.

Door Dineke Goebert-Sanders - 5-2-2017, 23:05 (Update 5-2-2017, 23:05)

Zodra de vingers van de 11-jarige Ina Tudor de toetsen van de piano raken, luistert iedereen ademloos naar het gevoelige ’Nuvole Bianche’.

Het Centrum voor de Kunsten organiseerde gistermiddag voor het eerst ’Talent in Huis’, huiskamerconcerten op drie verschillende locaties. De bezoekers, waaronder vooral de familieleden van de muzikanten, fietsten van deur tot deur en luisterden vanuit luie fauteuils en zachte banken naar de leerlingen van de verschillende muziekafdelingen.

Docenten Ted van Leeuwen en Nicolai Totev begeleiden de kinderen in de Strick van Linschotenstraat. Ina en de 12-jarige Milou Gerwe starten achter de piano met twee solostukken. Daarna sluiten de 10-jarige Julia Vreede en Lenne de Wild aan op viool. Van Leeuwen houdt de dames bij de les op de contrabas terwijl hij het viertal vaderlijk aanmoedigend toeknikt.

Mooie akoestiek

„Voor de kinderen is het spannend”, weet toeschouwer Jan Oosterbeek, wiens zoon in een van de andere huizen drumt. „De mensen zitten op je lip. Dat is heel anders dan op een podium. De akoestiek is ook heel mooi in een huiskamer.”

Message

Oosterbeek sluit zijn ogen en neemt de muziek in zich op. Daar tussen de vazen verse bloemen en vakantiefoto’s van het gezin komen de klanken rechtstreeks binnen. En dat is ook precies de bedoeling, vertelt jonge pianiste Ina. „Muziek is voor mij zoeken naar het bericht, de ’message’ die erin zit”, zegt ze wijs. „De piano laat heel goed horen of de muziek verdrietig of blij is.”

Meer dan 25 man publiek bezocht de huiskamer van de familie Castricum, die alle nieuwe bezoekers gastvrij ontvingen met thee, koffie en koeken. Docent Nicolai Totev kijkt alvast uit naar een volgende editie. „Dit is nieuw en echt verrassend voor iedereen. We proberen op deze manier dichterbij het publiek te komen en dat is heel goed gelukt.”