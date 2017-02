Politieke vragen over weigering woningen door asielzoekers in Beverwijk

BEVERWIJK - De wachtrijen voor sociale huurwoningen in Beverwijk zijn mogelijk nodeloos langer geworden door bureaucratisch gedoe rond de huisvesting van toegelaten asielzoekers. Dat vermoeden spreekt Gemeentebelangen Beverwijk uit in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Door Bart Vuijk - 5-2-2017, 22:07 (Update 5-2-2017, 22:07)

De fractie heeft het college een reeks schriftelijke vragen gesteld nadat wethouder Jaqueline Dorenbos half december met een memo kwam. Zij legde uit dat sommige toegelaten asielzoekers (in het jargon ’statushouders’) woningen weigeren. Bijvoorbeeld omdat het COA - de instantie die asielzoekers opvangt...