Zeewierteelt wordt nu echt volwassen

IJMOND - De vraag naar zeewier neemt wereldwijd toe. Het gekweekte wier is niet alleen geschikt als voedsel, maar kan ook worden gebruikt voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en voor energie.

Door Pieter van Hove - 3-2-2017, 11:50 (Update 3-2-2017, 12:09)

In IJmuiden bij voorbeeld is vorig jaar de stichting Zee Boerderij IJmond in het leven geroepen voor het duurzaam kweken van zeewier. De initiatiefnemers hebben het plan voor een zeewierkwekerij bij drie meerpalen bij Forteiland. Om elke paal komt een stalen constructie te hangen met daaraan zeewiersporen.

Een keer in de tweeënhalve maand wordt het aangegroeide zeewier afgeknipt, het zogeheten oogsten. Op die manier, zo is de gedachtengang, wordt gewerkt aan het schoner maken van kanaal en de ontwikkeling van economisch rendabele landbouw op zee. Een gunstig neveneffect is dat mensen kunnen worden voorgelicht over duurzamheid.

Onderzoek

Inmiddels heeft de provincie Noord-Holland aangekondigd te laten onderzoeken waar op haar grondgebied de grootste kansen liggen als het gaat om economische ontwikkelingen en hoe daarmee ondernemingen kunnen worden aangetrokken.

,,Noord-Holland is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zeewier. De ligging aan de Noordzee en de Waddenzee is zeer gunstig; zowel de luwte van de Waddenzee als de ruimte op de Noordzee maakt het mogelijk proefprojecten op te zetten", aldus een woordvoerder.

Motie

De provincie trekt 300.000 euro uit voor het onderzoek dat een looptijd heeft van anderhalf jaar. De eerste fase is juist begonnen. Met deze opdracht geeft de provincie invulling aan een motie van provinciale staten uit 2015. Daarin kreeg het provinciaal bestuur de opdracht de economische mogelijkheden van zeewier te benutten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).

ECN heeft kennis en experimentele installaties waarmee suikers uit zeewier kunnen worden geïsoleerd en het draagt met haar expertise bij aan de verwerking van zeewier tot grondstof voor chemicaliën en energiedragers. Het NIOZ heeft in 2014 het Zeewiercentrum op Texel geopend. Deze moderne onderzoeksfaciliteit biedt ruimte en mogelijkheden voor fysiologisch, ecologisch en genetisch onderzoek. Daarmee is dit een belangrijk internationaal centrum voor zeewieronderzoek.

Aquacultuur

WMR werkt aan de kennis voor verduurzaming van aquacultuur en visserij.

Wetenschappers op verschillende vakgebieden ontwikkelen in gezamenlijk overleg vernieuwende concepten voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Zoals de risico's en kansen voor aquacultuur binnen windparken op zee.