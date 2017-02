Rijker leven na ernstig fietsongeluk

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Peter van den Bos in de keuken van de Wijcker Kookclub.

BEVERWIJK - Mensen verwennen, dat vindt Peter van den Bos (70) een van de leukste dingen die er bestaan. De Beverwijker geeft ze graag een goed gevoel. Dat is mede gekomen door een ernstig fietsongeluk in de jaren tachtig. ,,Het was een heftige tijd, maar mijn leven is daarna anders geworden. Rijker.’’

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 10:22 (Update 3-2-2017, 10:22)

Peter van den Bos, lid van Alcmaria Victrix, fietste graag; rondjes van 220 kilometer op een dag was niet ongewoon. Op de bewuste dag in 1988 waren er vlak bij...