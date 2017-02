’Castricum aan Zee betere plaatsnaam’

CASTRICUM - Waar een reclamebureau de slagzin ’Heerlijkheid Castricum voor liefhebbers’ heeft bedacht om toeristen te lokken naar het kustdorp, pleit raadslid Ron de Haan (De VrijeLijst) voor een rigoureuze oplossing. Noem de gemeente voortaan Castricum aan Zee.

Door Koen van Eijk - 3-2-2017, 6:00 (Update 3-2-2017, 6:00)

De marketingterm ’Heerlykhyd Castricum’ gaat wat betreft het college overboord, want vanwege de dubbele y’s vaak foutief uitgesproken of niet begrepen.

’Heerlijkheid Castricum voor liefhebbers’ draagt weliswaar geen nostalgisch fantasie-Hollands in zich, maar is tenminste duidelijk, zo is de redenering van het reclamebureau dat door...