Auto belandt op z'n kop in greppel op Geesterweg in Uitgeest

Foto’s: WFV Media / Pascal Fielmich Bekijk Fotoserie

UITGEEST - Een auto is woensdagavond in het water geraakt op de Geesterweg in Uitgeest. Nabij de kruising met de Populierelaan raakte de auto op zijn kop in de greppel.

Door Internetredactie - 1-2-2017, 18:31 (Update 1-2-2017, 18:35)

De automobilist raakte de macht kwijt toen hij in de berm belandde, waarop de auto begon te tollen. Hij is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld.

Foto’s: WFV Media / Pascal Fielmich

De auto raakte zwaar beschadigd.