Inbraakgolf op volkstuinencomplex Wijkeroog in Velsen-Noord

Foto: ANP

VELSEN-NOORD - Bij ongeveer twintig huisjes van volkstuinencomplex Wijkeroog op de Wijkermeerweg in Velsen-Noord is in de nacht van zondag op maandag ingebroken.

Door Internetredactie - 1-2-2017, 18:03 (Update 1-2-2017, 18:03)

De ramen van een groot aantal huisjes zijn ingeslagen. Het is niet duidelijk wat de buit van de dader of daders is. Getuige kunnen zich melden bij politie IJmond.