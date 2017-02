Bakkum terug naar de sixties

BAKKUM - Na eerdere bijeenkomsten in de Oranjebuurt over de jaren ’60, houdt Werkgroep Oud-Castricum deze maand dergelijke bijeenkomsten in Bakkum. De Cuneraschool doet actief mee en zijn alle klassen gestart met het project 1967. Opa’s en oma’s hebben verteld hoe kinderen vroeger in een teil werden gewassen en dat de televisie alleen maar zwart-witbeelden liet zien.

De werkgroep zoekt foto’s van rond 1967 van hoe Bakkum er toen uitzag. De foto’s kunnen worden afgegeven op de Cuneraschool, waar ze worden opgehangen op panelen (mailen kan ook: foto1967@oudcastricum.com). Op 27 februari kan iedereen in de Cuneraschool tussen 15 en 18 uur meedoen aan de verkiezing ’De foto van de buurt’.

Op 10 februari zijn in Bakkum twee vertelbijeenkomsten. De eerste vindt plaats om 13.30 uur bij Kunstatelier Perspectief aan de Van Oldenbarneveldweg 37 en gaat over het wel en wee op de Duinrandschool in 1967.

Die avond pakt Oud-Castricum uit bij restaurant Fase Fier. Dan staat de bijeenkomst in het teken van de revolutionaire jeugd uit 1967. Naast vele hits uit die tijd zijn er ook genoeg smeuïge verhalen te horen van de toenmalige jongeren die ’het allemaal anders wilden doen’. De bedoeling is dat de bezoekers met eigen verhalen komen en een foto meenemen uit die tijd. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De avond wordt onder leiding van Jos Zonneveld afgesloten met een popquiz over muziek in de jaren ’60.