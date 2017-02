Vrijwel al het hout is verwijderd uit de Breestraat

foto heleen vink De kale Breestraat.

BEVERWIJK - Vrijwel al het levende hout is inmiddels verwijderd uit de Breestraat. Dat ziet er nogal triest uit. De belangrijkste winkelstraat van de IJmond staat aan de vooravond van de grootste herinrichting sinds het begin van deze eeuw.

Alle bomen zijn nu weg, behalve de kleine platanen die in de houten slingerbanken zijn geplaatst. Die worden nog herplant, en wel op het Meerplein. Datzelfde is al gebeurd met enkele tientallen linden uit de Breestraat, die een nieuwe plek hebben gekregen in...