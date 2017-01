Afgraving in het duingebied Castricum

Foto Hans van Weel Luchtopname van de duinen rond bezoekerscentrum De Hoep.

CASTRICUM - Het gebied de ’Brabantse Landbouw’ in het PWN-duingebied bij Castricum gaat op de schop. Met de operatie wil PWN het oorspronkelijke natuurgebied in ere herstellen.

Door Koen van Eijkk.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 14:57 (Update 31-1-2017, 14:57)

In dit geval gaat er geen bos tegen de vlakte. Dat is namelijk al gebeurd, eind 2015. Toen is bij de voormalige boerderij Brabantse Landbouw 3,5 hectare gemengd bos met eik, esdoorn en den omgezaagd als voorbereiding op het herstel van het duingebied dat deze maand gaat plaatsvinden. Het gaat om voormalige akkers bij de boerderij, die in 1763 werd gesticht als onderdeel van het streven het duingebied te ontginnen. De boerderij telde koeien die de mest leverden voor 13 hectare bouwland waarop tarwe, rogge, haver, gerst, peulvruchten en aardappelen werden geteeld.

Na een veelbelovend begin zakte de productie in. In 1921 werd het bedrijf opgeheven. De boerderij staat er nog, het is een dienstwoning van PWN.

Momenteel wordt het gebied gedomineerd door ruige grassoorten, waardoor unieke duinsoorten niet de kans krijgen zich te ontwikkelen.

PWN gaat de bovenste laag van de bodem afgraven. ’Het duin wordt door de werkzaamheden omgevormd tot een mozaïek van natte duinvalleien, lage begroeiing en kleinere stuifvalleien. Want waar zand wordt weggeblazen door zilte lucht en afwisselend wordt vastgehouden door planten zijn de omstandigheden optimaal voor unieke duinsoorten om zich te herstellen’, aldus PWN in een verklaring.

Heideslak

Over een aantal jaren verwacht PWN dat planten zoals parnassia en orchideeën en dieren zoals de zandhagedis, de heideslak en de kleine parelmoervlinder, zich hebben gevestigd in het gebied.

De werkzaamheden hebben nog een doel, namelijk om de waterwinning in de duinen een handje te helpen. Het afgegraven zand uit de Brabantse Landbouw verplaatst PWN naar de zogeheten Lepstukken langs de Zeeweg in Castricum. Deze vochtige duinvallei ligt op een steenworp afstand van het waterwinnings- en zuiveringsgebied van PWN.

De nabijgelegen Lepstukken vormen voor de waterwinning inmiddels een bedreiging omdat daar de watercrassula is gaan groeien, een exotische plant die een dikke vegetatiemat vormt.

Deze mat bemoeilijk de infiltratie van water. PWN heeft de plant niet weg kunnen krijgen en gaat er nu zand overheen gooien om hem te verstikken. Bijkomend voordeel, aldus PWN, is dat ook in de Lepstukken duinvegetatie de kans krijgt zich te herstellen.

Archeoloog

Een archeoloog zal de afgraving van de Brabantse Landbouw begeleiden. Verplicht, want in dit gebied van oude duinen kunnen middeleeuwse vondsten gedaan worden. Sinds die tijd is het bewoond geweest en hebben mensen geprobeerd het duinlandschap in cultuur te brengen.