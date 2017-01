Nancy haalt de stress weg bij haar klanten

foto Heleen Vink Nancy Kouwenhoven.

BEVERWIJK - Nancy Kouwenhoven was in een vorig leven fysiotherapeut. Omdat ze verder wilde kijken naar wat de oorzaak was van

Door Kees de Boer - 31-1-2017, 14:47 (Update 31-1-2017, 14:47)

klachten bij haar patiënten, ging ze zich toeleggen op een andere discipline: de osteopathie. ,,In de osteopathie kijk je naar drie dingen: het bewegingsapparaat, het orgaansysteem en het craniosacrale systeem.” Ze legt uit: ,,De oorzaak van de klacht hoeft niet op de plek van de klacht te zijn. Rugklachten kunnen teruggrijpen naar het feit dat je maanden daarvoor een keer door...