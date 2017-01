Gymnasium Felisenum beste in de rekentoets in de IJmond

Gymnasium Felisenum.

IJMOND - De middelbare scholen in de IJmond hebben allemaal een voldoende gehaald voor de jaarlijkse rekentoets. Dat blijkt uit de cijferlijst die het ministerie van onderwijs heeft verspreid.

Door Bart Vuijk - 31-1-2017, 12:14 (Update 31-1-2017, 12:14)

Hoogst scorende school in de IJmond is het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. 97,9 procent van de leerlingen behaalde hier een voldoende, en het hoogste gemiddelde cijfer is 7,61.

Goede cijfers zijn niet alleen aan de gymnasia voorbehouden. Tweede school in de lijst is de Duin- en Kruidbergmavo, met een score van 7,39. Op de voet gevolgd door het Kennemer College aan de Plesmanweg in Heemskerk, met een 7,03.

De overige scores: Kennemer College Büllerlaan Beverwijk 6,46; Bonhoeffer College Castricum 6,93; Jac P. Thijsse College Castricum 6,80; Kennemer College Riemsdijklaan Heemskerk 5,89; Clusius College Castricum 6,60; Ichthus College Driehuis 6,31; Tender College IJmuiden 5,56; Technisch College Velsen 6,63; Vellesan College IJmuiden 6,58; en het Maritiem College in IJmuiden behaalde een 6,22.

Het ministerie meldt dat de 535 middelbare scholen in Nederland beter scoorden dan vorig jaar.