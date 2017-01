Oud-politici bij politiek café 251TV

HEEMSKERK - 251TV organiseert dinsdagavond 31 januari weer een politiek café.

Door onze verslaggeefser - 30-1-2017, 22:02 (Update 30-1-2017, 22:02)

Dit keer laten een paar lokale oud-politici hun licht schijnen over de Heemskerkse politiek en onderwerpen die momenteel spelen, zoals de ontwikkelingen op cultureel gebied, de bibliotheek en gang van zaken rond de vertrokken gemeentesecretaris.

Ook komen twee burgerinitiatieven aan bod: het ene betreft het voorstel om geen theater in te richten in de huidige bibliotheek en het andere gaat over de perikelen rondom de Nozem en de Non. Het publiek krijgt ook volop de gelegenheid om mee te discussiëren.

De opname vindt plaats vanaf 20 uur in Café Lokaal aan de A. Verherentstraat 5 in Heemskerk. De uitzending is te zien vanaf donderdag 2 februari 19 uur bij 251TV of via Youtube.