Het verleden van Castricum geplaatst in het heden

CASTRICUM - Een bijzondere fototentoonstelling is vanaf komende zondag 5 februari te zien in gebouw De Duynkant van de Werkgroep Oud-Castricum.

Door Van onze verslaggever - 31-1-2017, 6:45 (Update 31-1-2017, 6:45)

Voor de tentoonstelling ’OUD over NIEUW’ heeft werkgroeplid Peter Levi historische foto’s in de hedendaagse situatie geplaatst. Op die manier wordt op heldere wijze inzichtelijk gemaakt waar allang gesloopte panden in het verleden hebben gestaan. Op oude foto’s ontbreekt vaak de omgeving, waardoor de gebouwen voor de kijker vaak lastig te plaatsen zijn.

Op de foto is het open stuk te zien op de Dorpsstraat tussen woonwinkel Piet Post (links) en het Eethuysje. De panden die er vroeger stonden zijn de garage van Roemer (voorheen het pakhuis van De Haas). Trots tonen de medewerkers de auto’s en motorfietsen, die zo weggereden lijken uit een stomme film. Rechts de Verkadewinkel van Jan Groen.

Bezoekers van de expositie worden uitgedaagd eerst te raden waar de foto’s gemaakt zijn. Aan het einde van de route vinden zij de antwoorden en de beschrijving van de foto’s. De opening is om 12 uur, door Peter Levi zelf.