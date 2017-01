Woningen mogelijk op Wijckerpoort Beverwijk

Archieffoto Het parkeerterrein aan de Wijckerpoort.

BEVERWIJK - Circa 300 woningen kunnen er gebouwd worden op de kavels Ankie’s Hoeve en Wijckerpoort in Beverwijk. Dat staat in een advies van de Rijksadviseur van infrastructuur en stad aan Beverwijk als onderdeel van het landelijke programma Loket Knooppunten.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 7:00 (Update 31-1-2017, 7:00)

Bureau One Architecture heeft het Stationsgebied in Beverwijk onderzocht op kansen. Vorige week werd de raadscommissie bijgepraat over het resultaat.

Het stations wordt gezien als de kern, waarbij het Stationsplein verlevendigd moet worden met evenementen en meer horeca en vooral terrassen dan de...