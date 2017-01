Financiering theaterproject op bijzondere plek is rond

Archieffoto Kasteeltuin van Slot Assumburg.

HEEMSKERK - De vorig jaar opgerichte Stichting Theatermanifestatie IJmond zoekt nog spelers, dansers en muzikanten voor de eerste productie ’Schemering’, met als bijzonder decor de kasteeltuin van Slot Assumburg in Heemskerk. Die verandert in een ’magische tuin vol spektakel’.

Door Ton de Lange - 30-1-2017, 15:08 (Update 30-1-2017, 15:08)

Ter voorbereiding is er op 11 februari in plaatselijk cultureel centrum De Cirkel een ’workshopdag’ (14-17 uur). Met de IJmondse regisseur Iris Stam wordt het script gelezen en de planning besproken. Ook is er een theaterworkshop. Aanmelden kan via e-mail: vanlieshout@theatermanifestieijmond.nl.

