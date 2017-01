Brandweer schiet te hulp bij weggegooid mobieltje in Heemskerk

Mizzle Media / Niels Folkers Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - De Heemskerkse brandweer heeft zondagavond een mobiele telefoon opgedoken uit een ondergrondse container in Heemskerk. Een bewoonster van de Raadhuisstraat had haar telefoon per ongeluk in een vuilniszak in de container gegooid, en was ten einde raad.

Gelukkig bood de brandweer uitkomst. Brandweerlieden hebben de container opengemaakt. Daarna heeft een brandweerman in vuilwerkpak zich in de container laten zakken om de telefoon te zoeken. Gelukkig stond het geluid nog aan: door de telefoon te bellen kon de locatie getraceerd worden.

De telefoon is aan de opgeluchte eigenaresse teruggegeven en brandweermensen hebben hun collega weer uit de container geholpen.