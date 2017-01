’De Cirkel weg is ’echt niet leuk’, ik kom hier elke week’

Foto Ronald Goedheer Veel bezoekers van de Culturele Cirkel zijn er kind aan huis

HEEMSKERK - ,,Ik zou het vreselijk vinden als dit zou verdwijnen. We komen hier al ruim twintig jaar, wekelijks.´´ De 67-jarige Ineke en haar man – die in een rolstoel zit – hopen dat Stichting Culturele Cirkel een nieuw onderkomen krijgt. Of beter nog, blijft op de plek waar ze nu zit.

Door Frenk Klein Arfman - 29-1-2017, 16:14 (Update 29-1-2017, 16:14)

,,Want dit is echt een geweldige plek. Zeker voor mijn man. Geen enkel probleem om hier met de rolstoel te komen.´´ Humphry Venema, secretaris van het Filmhuis dat inmiddels deel...