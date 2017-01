Ruiter komt zwaar ten val op strand bij Castricum aan Zee

Foto: DNP.NU/Fer Korver Bekijk Fotoserie

CASTRICUM AAN ZEE - Een ruiter is zondagmiddag zwaar ten val gekomen op het strand bij Castricum aan Zee.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de man is nog niets bekend. Zijn paard bleef ongedeerd. Ook een traumahelikopter was opgeroepen.

Het slachtoffer was met twee andere ruiters op het strand toen het ongeval plaatsvond. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.