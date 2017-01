Zeventienjarige Chinees stunt in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - De pas zeventienjarige Chinees Yi Wei heeft zich vrijdag aangediend als belangrijkste rivaal voor Wesley So op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Door ANP - 27-1-2017, 20:08 (Update 27-1-2017, 20:08)

De jonge schaker rekende in de elfde ronde van Tata Steel Chess af met de Rus Sergei Karjakin, die een paar weken terug nog bijna Magnus Carlsen onttroonde als wereldkampioen. Yi Wei klom dankzij zijn vierde overwinning van het toernooi naar de tweede plaats in het klassement, op een half punt van So.

De Amerikaan kwam al snel remise overeen met Dmitri Andrejkin uit Rusland. So gaat na elf rondes aan de leiding met 7,5 punt, maar weet dat zaterdag tijdens de voorlaatste speelronde zijn koppositie op het spel staat in een rechtstreeks duel met Yi Wei.

De Noorse titelverdediger Carlsen kwam niet verder dan remise tegen Baskaran Adhiban uit India, Anish Giri deelde het punt met Pentala Harikrishna.