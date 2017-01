Uitstel van bijdrage voor ’A8-A9’

UITGEEST - De raad van Uitgeest wil nog steeds niet zeven ton beschikbaar stellen voor de realisering van de verbindingsweg A8-A9.

Door Ton de Lange - 27-1-2017, 17:29 (Update 27-1-2017, 17:29)

Dat bleek donderdag tijdens de vergadering. Jan Dubelaar van Progressief Uitgeest (PU) gaat niet akkoord met geld geven zo lang er ’onduidelijkheid over de tracékeuze’ is. Jelle Brouwer (PvdA) wil wachten tot over een half jaar alle informatie bekend is. Wat Kees Schouten (VVD) betreft wordt echter niet getornd aan het raadsbesluit voor de bijdrage, genomen in december 2014. ,,Daar zijn namelijk geen zwaarwegende argumenten voor, er zijn geen nieuwe omstandigheden.”