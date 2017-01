Directievoorzitter Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk: ’Investeer juist in regionaal nieuws’

Foto Friso Bos Weten wat er speelt dat kun je alleen met het regionale dagblad, vindt directievoorziter Jaap van den Heuvel van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

BEVERWIJK - Directievoorzitter Jaap van den Heuvel van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kan niet zonder het regionale dagblad. ,,Daar moet je niet op bezuinigen maar juist in investeren. Omdat het journalistiek is die de directe leefomgeving van mensen raakt.’’

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 28-1-2017, 12:00 (Update 28-1-2017, 12:00)

,,Regionale verslaggeving is een pré, landelijk nieuws boeit me nauwelijks. Het is vooral veel ellende. Natuurlijk lees je ook wel eens slecht nieuws in de regionale krant. Dat is prima, dan weet je hoe het zit. Je leest in een regionaal dagblad echter ook de dingen die goed gaan. Berichten waar je trots of blij van wordt. Dat bindt mensen.’’

,,Ik hoorde op de radio over een dorp in Algerije waarvan de inwoners zelf allerlei voorzieningen aanleggen en die ook samen gebruiken. Omdat de centrale overheid het niet doet. Dat die mensen samen lokaal iets moois optuigen. Dat is een mooi voorbeeld. Je leefomgeving is lokaal. Daar woon je samen in. Die wil je samen leefbaar houden. Omdat die leefomgeving zo lokaal is, is de regionale/lokale journalistiek essentieel. Het is net als met de misstanden met discriminatie. Mensen kennen elkaar niet. Pas in je eigen omgeving ontdek je hoe leuk andere mensen echt zijn.’’

,,Door de media is onze belevingswereld veel te groot geworden. Je zit de afgelopen maanden zowat aan de koffie bij Trump. Wat heb ik eraan om te weten dat hij een muur van vijftien miljard dollar tussen de Verenigde Staten en Mexico wil laten zetten? Niks.’’

,,Jarenlang lag de focus in de ziekenhuiszorg op ’groter’. Centraliseren ten koste van kleine goed presterende regionale ziekenhuizen. Nog geen vijf jaar geleden moesten er nog kleine Spoedeisende Hulpafdelingen worden gesloten. Het is zonde. Eindelijk zie je nu de discussie weer de kant van de regio opgaan. Een Beverwijkse dame van tachtig kan veel beter bij ons een nieuwe heup krijgen dan ergens in een groot ziekenhuis ver weg. Omdat ze bij ons ook bij de dermatoloog en de longarts komt en wij alles van haar weten. Ze krijgt goede zorg dicht bij huis. Efficiënter en beter. Kortom; volg die beweging en investeer juist in de regionale journalistiek!’’