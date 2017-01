Altijd maar trainen en tennissen

Eigen foto 2000, met schaatsicoon Atje Keulen-Deelstra op reünie van vrouwen die de Elfstedentocht uitreden. Bekijk Fotoserie

UITGEEST - Haar moeder bracht in zeven jaar zes kinderen op de wereld. ,,Mijn drie zusjes waren echte meisjes, ik was een halve jongen. Eén beer gehad, nooit met poppen gespeeld. En zeuren of ik álsjeblieft een lange broek mocht. Dat is veel makkelijker als je heel beweeglijk bent. Rolschaatsen, handballen, scouting: van alles. Lekker buiten zijn.”

Door Ton de Lange - 28-1-2017, 8:00 (Update 28-1-2017, 8:00)

Ze werd op 1 januari 1945 om half acht ’s ochtends geboren in het Friese Bolsward, als tweede kind van Alida Kingma uit Sneek en...