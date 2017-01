Bultruggen gek op stuk Noordzee vol vis

CASTRICUM - Een kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Zee-onderzoeker Hans Verdaat had mazzel afgelopen donderdag toen hij tijdens een vogeltelling op zee plotseling een bultrug signaleerde, op zo’n 5 kilometer buiten de kust van Castricum.

Door Koen van Eijk - 27-1-2017, 13:51 (Update 27-1-2017, 13:54)

Met mede-onderzoekers van Wageningen Marine Research was Verdaat na afloop van zijn onderzoek per schip op weg naar de haven van IJmuiden. Door oponthoud voor de sluizen hadden ze tijd over. En dus maakten ze een wat ruimere bocht richting eindbestemming.

Bijzonder

,,Toen...