Verzet tegen tonnen voor centrumgebied

UITGEEST - Het collegevoorstel om een voorbereidingskrediet van 3,5 ton vrij te maken voor de herinrichting van het centrumgebied in Uitgeest kwam donderdagavond niet door de gemeenteraad. De stemmen staakten. Het komt in de raadsvergadering van 2 maart opnieuw ter sprake.

Door Ton de Lange - 27-1-2017, 1:05 (Update 27-1-2017, 1:05)

Wim Rodenburg (CDA) was helemaal voor. ,,Het is een rijdende trein, en je kunt in- én uitstappen. Dat is afhankelijk van de informatie die we krijgen gedurende het project. Dan kun je altijd nog bijsturen.” Jan Dubelaar (PU) was tegen en...