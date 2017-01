Nietjes en vakken voor fietsers op de Breestraat

Archieffoto Ronald Goedheer De renovatie van de Breestraat is 16 januari begonnen met het kappen en verplanten van de bomen.

BEVERWIJK - Het is volgens wethouder Tim de Rudder echt een puzzel geweest om alles te laten passen in het nieuwe inrichtingsplan voor de Breestraat. Het definitief ontwerp is dinsdag vastgesteld. Opvallend, voor de fietsers komen de nietjes-fietsenrekken terug, 300 in totaal, Ook komen er acht vakken, met in totaal 150 plaatsen, waar bijvoorbeeld bakfietsen en scooters neergezet kunnen worden.

Door Annemiek Jansen - 27-1-2017, 0:22 (Update 27-1-2017, 0:22)

Vanaf 13 februari zijn alle fietsvoorzieningen weg voor de renovatie van de winkelstraat. Er mag ook niet meer gefietst worden. In de...