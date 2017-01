Winnaar nieuwspuzzel

Mariëlle Verzijlenberg uit Heemskerk is als winnaar getrokken uit de ingestuurde oplossingen van de Nieuwspuzzel die 30 december in de krant stond.

Door Van onze verslaggever - 26-1-2017, 19:53 (Update 26-1-2017, 19:53)

In de puzzel waren vragen verwerkt over het nieuws in de regio in 2016. Veel antwoorden waren terug te vinden op de website van onze krant. Met de letters op de goede plaats ontstond de volgende oplossing: ’Puzzel met het nieuws omrand in het centrum staat uw krant’. De winnaar krijgt een dvd-pakket met films over het Nederlandse koningshuis van 1898 tot 2007 en de complete collectie Wild Wonders of Europe.

Ook in 2017 is het zaak om het nieuws goed te volgen want de nieuwe puzzel is alweer in de maak.