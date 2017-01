’Jongeren zijn echt wel geïnteresseerd in politiek’

Eigen foto Vier van de jongeren: Twan Burgering, Thirza Manoth, Donny van den Berg en Casper van Heerden.

HEEMSKERK - Liberaal Heemskerk krijgt een eigen jongerenafdeling. Dit maakte de partij afgelopen maandag tijdens de ledenvergadering bekend. Donny van den Berg (24) gaat de kar trekken. ,,Jongeren hebben niets met stemmen. Maar ze zijn echt wel geïnteresseerd in de lokale politiek.’’

Door Guusje Tromp - 27-1-2017, 6:20 (Update 27-1-2017, 6:20)

Donny is al wat langer actief binnen Liberaal Heemskerk. ,,Ik kwam wel eens bij de kapper Aad van Tunen (oprichter van de partij, red.) en sprak dan over de politiek. Hij nodigde me uit voor een fractievergadering en daar ben...